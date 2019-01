Greven (ots) - Bei der Polizei ist ein Verkehrsunfall angezeigt worden, der sich bereits am Samstag (05.01.2019), gegen 08.00 Uhr, auf der Tieckstraße ereignet hat. Zeugenaussagen zufolge, ist ein schwarzer Volvo Kombi mit ST-Kennzeichen in ein Beet (Fahrbahnteiler) gefahren und dort gegen einen Kastanienbaum geprallt. Der Stamm des Baumes brach in Bodenhöhe ab. Der Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Der Fahrer war mit einer dunkelroten Jacke bekleidet und hat sich noch am Unfallort mit einer Passantin unterhalten. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Passantin, aber auch weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.