Ochtrup (ots) - In einem Wohngebiet an der Gronauer Straße waren am Mittwoch (16.01.2019), während der Tagesstunden, Einbrecher unterwegs. Um 18.30 Uhr kehrte eine Ochtruperin zur ihrem Einfamilienhaus an der Gottfried-Keller-Straße zurück. Nachdem sie die Eingangstür geöffnet hatte, bemerkte sie sofort, dass mehrere Zimmertüren offen standen, die sie vor dem Verlassen des Gebäudes um 14.10 Uhr, geschlossen hatte. Ein geöffnetes Wohnzimmerfenster bestätigte ihre böse Ahnung. Es hatten sich Einbrecher in den Wohnräumen aufgehalten. In den Zimmern hatten der oder die Täter nach Wertgegenständen gesucht und dabei einige Schmuckstücke erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Die Einbrecher waren auf dem Grundstück zur Rückseite des Hauses gegangen. Dort schoben sie die Jalousien eines Fensters hoch und brachen es dann auf.