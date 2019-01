Steinfurt (ots) - Am späten Mittwochabend (16.01.2019), gegen 23.20 Uhr, ist ein Zeuge auf zwei Männer aufmerksam geworden, die offenbar in ein Geschäft an der Wasserstraße, Ecke Drumstege, einbrechen wollten. Die beiden zwischen 20 und 30 Jahre alten Männer schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die seitliche Fensterscheibe des Geschäftes ein. Vermutlich bemerkten sie dann, dass sie beobachtet wurden und flüchteten sofort über Drumstege stadtauswärts. In das Geschäft waren sie nicht mehr gelangt. Die beiden Männer waren schlank und waren dunkel gekleidet, mit Kapuzenpullis. Der Schaden an dem Fenster wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.