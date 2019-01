Rheine (ots) - Bei der Polizei sind zwei Anzeigen nach Diebstählen aus Garagen erstattet worden. Im Wesentlichen scheinen es die Täter dabei auf die in den Räumen untergestellten Fahrräder abgesehen zu haben. In der Nacht zum Dienstag (15.01.2019) verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Danziger Straße. Aus dieser entwendeten sie ein Stevens Herrenrad und einen Laubbläser. Der Gesamtwert der Beute beträgt 1.850 Euro. Aus einer Garage am Fanny-Lewald-Ring haben Diebe zwei Fahrräder im Wert von 1.600 Euro entwendet. Hier hatten sich die Diebe in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.00 Uhr und Mittwochmorgen (16.01.2019), 07.30 Uhr, Zugang zu der Garage verschafft. Die beiden Stevens Herren- und Damenfahrräder sind bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie rät: Verschließen Sie Garagen und Nebengebäude immer! Schließen Sie diese auch am Tage, um vermeintlichen Dieben keinen Einblick zu gewähren, was da möglicherweise zu holen ist. Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei!