Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (16.01.2019), in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 15.55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus ein grauer VW Multivan beschädigt. Der Parkplatz befindet sich an der Raheneschstraße/Goethestraße. Die Geschädigte stellte bei ihrer Rückkehr einen Unfallschaden an der hinteren, rechten Fahrzeugecke fest. Der Schaden wird bei etwa 1.000 Euro liegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.