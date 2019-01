Nordwalde (ots) - Ein 43-jähriger Fahrer aus Norddeutschland hatte seinen Sattelzug am Donnerstag (17.01.2019), gegen 08.30 Uhr, auf dem Westring in Höhe Hausnummer 3 abgestellt. Als er gegen 09.00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront fest. Der Schaden beträgt cirka 1.000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, bei dem es sich wahrscheinlich auch um einen Lkw handelt, bitte an die Polizei Greven unter der Rufnummer 02571/928-4455.