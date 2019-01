Steinfurt (ots) - Im Wohngebiet nahe des Borghorster Krankenhauses ist am Donnerstag (17.01.2019) ein Einbruch verübt worden. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 23.00 Uhr sind der oder die Täter auf ein eingefriedetes Grundstück an "Am Drostenesch" gegangen. An dem Einfamilienhaus hebelten sie ein Fenster auf und öffneten es. Dabei fielen einige Blumen zu Boden. Die Täter suchten in verschiedenen Zimmern nach Wertgegenständen, wobei sie auch eine Geldkassette fanden. Aus dieser konnten sie aber lediglich einige Euro Kleingeld erbeuten. Schließlich fanden die Einbrecher mehrere Schmuckstücke, die sie mitnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Die Beamten bitten jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen. Hinweise zu dem Einbruch bitte unter Telefon 02551/15-4115.