Greven (ots) - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag (18.01.2019), gegen 01.00 Uhr, auf ein Feuer an der Saerbecker Straße aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei begaben sich unmittelbar dorthin. Auf dem Gehweg brannte eine Couch, die offensichtlich Bestandteil abgelegten Sperrmülls war. Um ein Übergreifen der Flammen auf die Hecke zu verhindern, zogen die Beamten das Möbelstück beiseite. Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund der Gesamtumstände, insbesondere der Witterung, ist davon auszugehen, dass die Couch von unbekannten Personen in Brand gesetzt worden ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.