Horstmar (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Eichendorffstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort konnten verschiedene Spuren gesichert werden. Der oder die Täter hatten am frühen Donnerstagabend (17.01.2019) an dem Einfamilienhaus die Terrassentür aufgehebelt und sich dann im gesamten Gebäude nach Wertgegenständen umgesehen. Als die Geschädigten um 18.00 Uhr nach nur etwa einer Stunde zum Haus zurückkehrten, wurden sie sofort auf den Einbruch aufmerksam. Die Unbekannten hatten in allen Räumen die Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen fanden sie dabei einige Schmuckstücke, die sie mitnahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 17.10 Uhr und 18.00 Uhr im Bereich der Eichendorffstraße/Schulstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.