Steinfurt (ots) - Greven - versuchter Einbruch in ein Wohnhaus Samstag, 19.01.2019 18:40 Uhr Am frühen Samstagabend gegen 18:40 Uhr versuchten zwei männliche Personen in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Uhlandweg einzudringen. Bei dem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln wurden sie vom Wohnungsinhaber überrascht. Ohne Beute flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung eines Einkaufsmarktes. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02572-928-0.