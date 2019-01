Lengerich (ots) - Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialkräfte, wurden am Freitagabend (18.01.2019) zur Tecklenburger Straße in Lengerich entsandt. Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Gegen 20:24 Uhr war der Polizei ein Mann gemeldet worden, der sich etwas antun wollte. Der Mann hielt sich alleine in einem Kellerraum auf und war mit Messern bewaffnet. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten dieses unmittelbar verlassen. Eine Gefahr für andere Personen bestand somit nicht. Die Polizei konnte schließlich zu dem 36-jährigen Lengericher Kontakt aufnehmen und ihn in Gewahrsam nehmen. Der Mann wurde anschließend in ärztliche Obhut gegeben.