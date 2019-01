Mettingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag (20.01.2019) hat sich an der Ibbenbürener Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz nach 02.00 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Mettingen stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Sonnenstraße stieß sein Wagen an einer Querungshilfe mit einem Fußgänger zusammen, der dabei schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 18-jährigen Mettinger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an seinem PKW wird auf cirka 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.