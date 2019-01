Rheine (ots) - Am Montagmorgen (21.01.), gegen 07.20 Uhr, ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße leicht verletzt worden. Der 14-jährige Schüler wollte die Neuenkirchener Straße im Bereich der Sassestraße auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei wurde er von einem silberfarbenen Auto, das in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs war, leicht erfasst. Der Autofahrer hielt kurz an, sprach mit dem Schüler und fuhr weiter in Richtung Neuenkirchen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.