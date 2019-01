Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (19.01.2019), in der Zeit zwischen 21.20 Uhr und 21.40 Uhr, ist auf dem Parkplatz an der Weberstraße ein blauer Renault Scenic angefahren worden. Der PKW wurde im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Konkrete Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug liegen nicht vor. Zur Unfallzeit hat neben dem Renault ein roter Kleinwagen geparkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.