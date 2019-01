Emsdetten,Lienen,Ochtrup (ots) - Am Sonntagmorgen (20.01.), gegen 6.30 Uhr, ist in Emsdetten an der B 481/ Höhe Teekotten ein Verkehrszeichen angefahren worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach einem Hinweis fanden die Beamten das flüchtige Fahrzeug mit laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung in der Bauernschaft Isendorf. Im Fahrzeug saß ein 53-jähriger Mann. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von nahezu 2,4 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Auf dem Glandorfer Damm in Lienen-Kattenvenne ist am Samstag

(19.01.), gegen 22.45 Uhr, ein Autofahrer wegen unsicherer Fahrweise

aufgefallen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein

Vortest ergab einen Wert von annähernd 2,0 Promille. Dem 40-Jährigen

wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde

sichergestellt.

Am Samstagabend (19.01.), gegen 23 Uhr ereignete sich an der

Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Ochtrup ein Verkehrsunfall. Zwei PKW

waren im Begegnungsverkehr kollidiert. Einer der beteiligten Fahrer

war aufgrund seiner verwaschenen Aussprache und seines schwankenden

Ganges offensichtlich alkoholisiert. Als der andere Beteiligte die

Polizei rufen wollte, setzte sich der Mann in sein Fahrzeug und

flüchtete von der Unfallstelle. Die eingesetzten Beamten konnten den

Flüchtigen an seiner Wohnung antreffen. Einen Alkoholvortest lehnte

der 40-Jährige ab. Bei der Blutprobenentnahme durch einen Arzt

leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ihn

erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Polizeibeamte

und Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell