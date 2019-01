Hörstel (ots) - Am Montagvormittag (21.01.2019), gegen 08.30 Uhr, ist eine 64-jährige Autofahrerin an der Wiesenstraße gegen einen geparkten Wagen gefahren. Dabei ist am PKW der Frau ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Der Schaden an dem anderen Wagen wird sogar auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Frau einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test verlief positiv mit einem Wert von etwa 1,4 Promille. Der 64-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Wie sich zudem herausstellte, war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihr durch ein Gericht entzogen worden.