Ibbenbüren (ots) - Auf der Münsterstraße, in Höhe Hausnummer 55, hat sich am Montagnachmittag (21.01.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz nach 14.00 Uhr war ein 55-jähriger Ibbenbürener mit seinem Auto in Richtung Oststraße gefahren. Als er nach rechts auf den Parkplatz eines Geschäftes abbiegen wollte, musste er den Schilderungen zufolge zunächst einen Fußgänger und einen Radfahrer passieren lassen. In dem Moment fuhr eine nachfolgende, 26-jährige Autofahrerin auf den PKW des 55-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurden die 26-jährige Fahrerin aus Ibbenbüren und die 39-jährige Beifahrerin des anderen PKWs leicht verletzt. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.