Ibbenbüren (ots) - Auf einer Baustelle an der Straße Am Wall in Dörenthe haben unbekannte Täter erhebliche Sachschäden angerichtet. Zudem entwendeten sie ein Heizgerät im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Unbekannten müssen sich in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (17.01.2019), 17.00 Uhr und Montagvormittag (21.01.2019), 11.00 Uhr, auf das Areal begeben haben. Zunächst knackten sie die Schlösser des Baustellenzauns. Auf dem Gelände gingen sie zu einem Container und brachen daran die Verriegelung auf. Aus dem Raum entwendeten sie das Wandheizgerät. Vergeblich versuchten sie dann, eine Baustellentür aufzubrechen, um in das gerade errichtete Gebäude zu gelangen. Schließlich warfen sie die Scheiben des Containers und die Scheiben des davor stehenden Baggers ein. Die angerichteten Sachschäden werden nach ersten Schätzungen bei etwa 10.000 Euro liegen.