Ibbenbüren (ots) - Am Sonntagnachmittag (13.01.), gegen 15 Uhr, ist die Polizei zu einer Getränkehandlung an der Rudolf-Diesel-Straße gerufen worden. Zeugen hatten dort einen Mann beobachtet, der offensichtlich Leergutkisten entwenden wollte. Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann aus Ibbenbüren, wurde unweit des Tatortes von den Beamten angetroffen. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, auf dem er sechs Leergutkisten transportierte. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. Am Tatort haben die Beamten eine Leiter sichergestellt. Mit Hilfe der Leiter (siehe Bild) war der 27-Jährige über den Zaun in das Lager der Getränkehandlung eingestiegen. Die Ermittler fragen: Wer kann zur Herkunft der Leiter Angaben machen? Wo ist sie möglicherweise gestohlen worden? Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.