Rheine/Lengerich (ots) - Die Polizei hat am Dienstag (22.01.2019) in Rheine und in Greven zwei junge Autofahrer angetroffen, bei denen sich der Verdacht ergab, dass sie unter Drogeneinfluss stehen könnten. In beiden Fällen verliefen die entsprechenden Tests positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an. Die Weiterfahrt wurde den Fahrern untersagt. In Rheine auf der Neuenkirchener Straße wurde um 12.15 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer angehalten und kontrolliert. Gegen 15.25 Uhr stoppten Beamte einen 25-jährigen Mann auf dem Münsterdamm in Greven.