Emsdetten (ots) - Aus einem Geschäft "Am Markt" haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (23.01.2019) die Kaffeekasse gestohlen. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 09.00 Uhr, verschafften sich der oder die Täter Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus. In dem Gebäude brachen sie dann die Zugangstür zu einer Textilreinigung auf. In den Geschäftsräumen suchten sie scheinbar gezielt nach Bargeld. Dabei fanden sie ein Glas, in dem sich etwa 10 Euro Münzgeld befanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.