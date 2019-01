Greven (ots) - Eine aufmerksame Geschäftsangestellte hat am Dienstagnachmittag (22.01.2019) einen Diebstahl von zahlreichen Waren verhindert. Der Zeugin war gegen 16.30 Uhr in dem Markt an der Saerbecker Straße ein Pärchen aufgefallen. Die beiden Kunden befüllten nach und nach einen Einkaufswagen, wobei auffiel, dass sie ihr Augenmerk auf besonders hochwertige Lebensmittel gelegt hatten. Als dieser gut gefüllt war, verließ die unbekannte Frau in einem günstigen Moment alleine mit dem Wagen den Markt und traf sich unmittelbar davor wieder mit ihrem Partner. Doch hier war bereits die Angestellte zur Stelle. Das Pärchen ließ den Einkaufswagen stehen, begab sich zu einem Auto und fuhr mit dem Ford davon. Die Polizei leitete eine Fahndung nach ihnen ein, konnte sie aber nicht antreffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wie sich herausstellte, hatten die Beiden Waren im Wert von etwa 500 Euro in den Einkaufswagen gelegt. Diese konnten unmittelbar wieder an die Geschäftsangestellten zurückgegeben werden.