Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (23.01.2019) in das Jugendkulturzentrum Scheune "Am Sportzentrum" eingebrochen. Der oder die Täter hebelten zunächst eine Nebeneingangstür auf. Danach betraten sie das Gebäude und arbeiteten sich dort bis in die Büros vor. Dabei brachen sie eine Zwischentür auf. Aus den Räumen entwendeten die Täter schließlich einen Tresor. Zwei Zeugen, die am Mittwochmorgen in dem Bereich die Gehwege vom Schnee befreiten, fanden den kleinen Wandtresor. Er lag auf dem Gehweg östlich der Tennishalle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20.00 Uhr und Mittwochmorgen, 09.00 Uhr.