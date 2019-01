Rheine (ots) - Nach Einbrüchen in das Pfarrgemeindehaus und in den angrenzenden Kindergarten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Demnach war ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch (23.01.2019), um kurz vor 01.00 Uhr, über den etwa einen Meter hohen Zaun auf das Grundstück gestiegen. Dort ging er zur Rückseite des Gebäudes und brach an dem Gemeindehaus zwei Fenster auf. Im Weiteren öffnete er noch gewaltsam die Tür zur Küche. Aus den Räumen des Pfarrgemeindehauses wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts gestohlen. Anschließend brach der Täter ein Fenster zum Kindergarten auf und sah sich auch dort um. Schließlich flüchtete er über eine Terrassentür aus dem Gebäude. Spuren im Schnee führten über die Kirchstraße zum Parkplatz an der Kreuzung Kirchstraße/Hauptstraße, wo der Täter offensichtlich in ein Auto gestiegen war. Eine Nachschau ergab, dass auch aus dem Kindergarten nichts entwendet worden war. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch, zu verdächtigen Personen oder zum Fahrzeug des Täters unter Telefon 05971/938-4215.