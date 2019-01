Greven, Ibbenbüren, Westerkappeln, Lienen (ots) - Am Mittwoch (23.01.2019) haben sich auf den winterlichen Straßen des Kreises mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Seit Mitternacht wurden sieben Verkehrsunfälle mit "Blechschäden" gemeldet. Diese ereigneten sich in Greven, Altenberge, Hörstel, Laer, Ibbenbüren und Steinfurt. Gemeldet wurden zudem vier Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Ob dabei in allen Fällen die winterglatten Straßen mit ursächlich waren, wird noch geprüft.

Greven: Um 02.10 Uhr ereignete sich auf der Altenberger Straße in

Greven ein Unfall. Ein 34-jähriger Fahrer aus Havixbeck befuhr die K

50 in Richtung Altenberge. In einer Rechtskurve kam er mit dem Wagen

von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt etwa 4.500

Euro.

Ibbenbüren: Um 07.50 Uhr ereignete sich in Ibbenbüren, auf der

Ledder Straße, ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine

40-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren wollte auf die Autobahn 30

abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen

einer 29-jährigen Ibbenbürenerin. Der Wagen der 40-Jährigen wurde

gegen einen wartenden Wagen geschleudert. Dieser wurde von einem

34-jährigen Ibbenbürener gefahren. Die 40-Jährige und die 29-Jährige

erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden liegt bei etwa 15.000

Euro.

Lienen: Um 08.10 Uhr wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus

Lienen von der Holperdorper Straße nach rechts auf die neue

Umgehungsstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem

vorfahrtberechtigten Transporter. Die 23-Jährige erlitt bei dem

Unfall schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden

Totalschäden, die auf insgesamt etwa 6.500 Euro geschätzt werden. Der

Transporter wurde von einem 46-jährigen Mann aus Bad Laer gefahren.

Er blieb unverletzt.

Westerkappeln: Um 08.20 Uhr eignete sich auf der Mettener Straße

in Westerkappeln ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines

Kleinkraftrades (Motorroller) aus Lotte war in Richtung Osnabrücker

Straße unterwegs. Aufgrund der Glätte wollte er seine Fahrt beenden.

Bei der Fahrt in einen Nebenweg/Grundstückszufahrt kam er ins

Rutschen und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Schaden

beträgt einige Hundert Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell