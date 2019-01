Recke (ots) - An der Straße "Stichlinge" ist ein parkender blauer VW Golf angefahren worden. Der Sachschaden am linken Außenspiegel beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Golf war in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (19.01.) und Montagmorgen, 05.20 Uhr, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.