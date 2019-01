Ladbergen (ots) - Am Mittwoch (23.01.2019), gegen 17.35 Uhr, war eine 63-jährige Autofahrerin aus Ladbergen auf der Mühlenstraße unterwegs. Im Bereich der dortigen Brücke, die über den Mühlenbach führt, überquerte in dem Moment eine Fußgängerin mit ihrem Hund die Straße. Es kam zur Kollision des PKW mit der 72-jährigen Fußgängerin, die dabei stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Ladbergen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.