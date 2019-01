Lienen (ots) - Am späten Mittwochabend (23.01.2019), gegen 23.40 Uhr, ist ein Passant an der Buchentorstraße auf ein brennendes Müllbehältnis aufmerksam geworden. Sofort alarmierte der Mann die Einsatzkräfte. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die brennende Papiermülltonne schnell löschen. Das Behältnis ist durch das Feuer beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar hatten unbekannte Personen den Papierinhalt der Tonne in Brand gesetzt. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.