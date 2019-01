Ibbenbüren (ots) - An der Laggenbecker Straße, auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich des Bahnhofs, ist am Mittwoch (23.01.2019) ein Auto beschädigt worden. Ein PKW-Fahrer hatte den beige/creme-farbenen Renault dort am Morgen, gegen 07.45 Uhr, abgestellt. Als er am späten Abend zurückkehrte, bemerkte er sofort eine zertrümmerte Scheibe. Offenbar waren der oder die Täter aber nicht in den PKW eingestiegen. Es war nichts entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.