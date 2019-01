Emsdetten (ots) - An der Münsterstraße, Ecke Moorbrückenstraße, hat am Mittwochabend (23.01.2019) gegen 20.35 Uhr, ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Zur Brandzeit waren an dem Container drei Jugendliche/junge Männer gesehen worden. Einer der Jugendlichen warf einen Böller in den Container. Kurz nach dem Knall begann dann der Inhalt zu brennen. Die Zeugen verständigten sofort die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei. Einer der Jungen war etwa 175 cm groß, hatte braunes, leicht lockiges Haar und war dunkel gekleidet. Die beiden anderen Personen waren ungefähr 180 cm groß, einer trug eine graue Mütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.