Steinfurt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können zu zwei Einbruchdiebstählen. Der eine ereignete sich in Steinfurt-Borghorst auf der Schulstraße, am Freitag, 25.01.2019, in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 18:55 Uhr. Der andere Einbruch geschah in Ochtrup auf der Finkenstraße, auch am Freitag, aber in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 22:30 Uhr. In beiden Fällen wurden die rückwärtigen Türen der Einfamilienhäuser aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher alle Räumlichkeiten und entwendeten in einem Fall Schmuck und Alkoholika. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551-150 entgegen.