Im Oktober 2018 ist es einem Betrüger gelungen, einen 85-jährigen

Rheinenser zur Herausgabe seiner EC-Karte samt dazugehöriger PIN zu

veranlassen. Noch am gleichen Tag hat der Unbekannte (siehe Bild) an

einem Geldautomaten der Stadtsparkasse Rheine einen vierstelligen

Bargeldbetrag abgehoben. Wer kennt diesen Mann? Bild des

Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaec

htige/rheine-computerbetrug Hinweise bitte an die Polizei Rheine,

Telefon 05971/938-4215.

