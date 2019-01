Ibbenbüren (ots) - An der Poststraße/Ecke Weststraße hat sich am Donnerstagmorgen (24.01.2019) ein junger Mann in schamverletzender Weise einer Frau gezeigt. Die Ibbenbürenerin war um kurz vor 08.00 Uhr aus Richtung Bodelschwingh-Krankenhaus kommend unterwegs, als sie in Höhe der Gaststätte an der Poststraße bemerkte, dass ihr jemand folgte. An der Ampel Weststraße/Poststraße sprach der Unbekannte sie dann an. Im nächsten Moment erkannte die Frau, dass sich der 17- bis 20-Jährige entblößt hatte. Die Ibbenbürenerin ging unmittelbar weiter. Der junge Mann war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur, dunkelblonde Haare und trug einen Kapuzenpullover, eine dunkelgrüne Jacke sowie eine hellblaue Jeanshose. Er könnte in dem Bereich aufgefallen sein. Er war, unabhängig von dem anzeigten Vorfall, noch von einer Zeugin dort gesehen worden. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.