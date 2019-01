Tecklenburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (24.01.2019), um 04.40 Uhr, wollte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus am Höhenweg einbrechen. Der Unbekannte stieg zunächst über den etwa 140 cm hohen Zaun des Grundstücks. Danach begab er sich zur Rückseite des Hauses, wo er sich an der Tür zum Wintergarten zu schaffen machte. Dabei wurde er jedoch bemerkt. Eine Bewohnerin wurde durch die dabei verursachten Geräusche wach und sah sofort nach dem Rechten. Zudem schlug ihr Hund an. Die Frau konnte sehen, dass offenbar über die Bewegungsmelder die Lampen im Garten eingeschaltet worden waren. Der Dieb war bereits geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.