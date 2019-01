Lengerich (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch in eine Bäckerei in der Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen die in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und den Nachstunden zum Freitag (25.01.2019), um 03.00 Uhr, an dem Gebäude verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der oder die Täter hatten gewaltsam die Eingangstür des Ladenlokals in der Fußgängerzone "Altstadt" aufgebrochen. Anschließend begaben sie sich hinein und sahen sich dort um. Bei dem Einbruch ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.