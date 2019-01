Greven (ots) - Unbekannte Einbrecher haben sich am Wochenende in den Räumlichkeiten der Gesamtschule an der Teichstraße aufgehalten. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu den Räumen. In einigen Räumlichkeiten wurden Schränke aufgehebelt und offensichtlich nach Bargeld gesucht. Aus einer Geldkassette ist ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden. Ein Feuerlöscher wurde von der Wand genommen und der Inhalt im Eingangsbereich der Schule versprüht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Einbrecher zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montagmorgen (28.01.), 06.30 Uhr, am Werk. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum an der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.