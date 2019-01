Ibbenbüren (ots) - In einem Geschäft an der Poststraße hat sich am Samstagmorgen (26.01.), gegen 07.30 Uhr, ein junger Mann einer Angestellten in schamverletzender Weise gezeigt. Auf entsprechende Ansprache der Geschädigten entschuldigte er sich und verließ den Laden. Der etwa 20-jährige Mann war cirka 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle kurze Haare, sprach ohne Akzent und trug eine grüne Jacke. Einer Zeugenaussage zufolge, soll sich der Unbekannte gegen 09.00 Uhr im Bereich Große Straße/ Kanalstraße aufgehalten haben. Die polizeiliche Fahndung verlief erfolglos. Es werden Zeugen gesucht, die nähere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.