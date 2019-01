Greven (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag (26.01.), 8.35 Uhr, sind unbekannte Täter in die Werkstatthalle eines Autohauses eingestiegen. Auf der Alten Bahnhofstraße gelangten sie über ein Tor auf das Gelände. Dort stiegen sie durch ein aufgebrochenes Fenster im Rolltor in die Werkstatt ein. Mit dort befindlichem Werkzeug versuchten sie einen in der Halle stehenden Stahltresor aufzubrechen. Das misslang ihnen aber. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Tel.: 02571/928-4455.