Ochtrup (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich vermutlich am frühen Samstagmorgen (25.01., zwischen 1.00 und 7.30 Uhr) in eine Gaststätte an der Gasstraße einschließen lassen. Dort entwendete er aus dem Kühlhaus 20 kg Schinken und zwei Sparfachkästen. Einen weiteren Sparfachkasten hebelte der Täter auf und entwendete das dort befindliche Bargeld. Der Täter gelangte offenbar durch eine Fluchttür ins Freie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.