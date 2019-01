Lengerich, Saerbeck (ots) - Am Sonntag (27.01.), gegen 01.50 Uhr, ist ein 32-jähriger Autofahrer auf der Ladberger Straße in Lengerich angehalten worden. Bei der Kontrolle wurde in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm ist eine Blutprobe entnommen worden. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Mann nicht in Deutschland wohnhaft ist, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Zeugen war am Sonntagvormittag (27.01.), gegen 11 Uhr, an einer

Tankstelle in Saerbeck ein Autofahrer aufgefallen, der offensichtlich

unter Alkoholeinfluss stand. Man versuchte ihn an der Weiterfahrt zu

hindern. Dies misslang, der Mann fuhr mit seinem Auto in Richtung

Emsdetten davon. An der Hembergener Straße verlor er die Kontrolle

über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ein

Leitpfosten, eine Werbetafel und eine Straßenlaterne wurden

beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.850 Euro geschätzt. Der

36-jährige Fahrer aus Saerbeck musste die zwischenzeitlich

eingetroffenen Polizeibeamten zur Polizeiwache nach Emsdetten

begleiten. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell