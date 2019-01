Von Anonymous User

Ort: Greven, Königstraße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit:

Samstag, 26.01.2019, nach 21.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

hebelten die Glasflügeltür im hinteren Bereich des Hauses auf. Alle

Räume wurden durchsucht. Die Täter entwendeten 15 Euro Bargeld.

Hinweise an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Ort: Emsdetten, Dalienweg, freistehendes Einfamilienhaus Zeit:

Freitag, 25.01.2019, 20.50 Uhr bis 21.05 Uhr Sachverhalt: Zwei

unbekannte Täter überklettern das Gartentor und gelangen so auf das

Grundstück. Zunächst gingen die Täter zur Garage, um von dort in das

Haus zu gelangen. In der Garage gibt es keinen Zugang zu Haus. Danach

leuchteten die Täter durch ein Fenster in das Haus. Der

Hauseigentümer wurde dadurch aufmerksam und schaltete die

Außenbeleuchtung ein. Daraufhin flüchteten beide Täter. Im frischen

Schnee wurden Schuhspuren gesichert. Hinweise an die Polizei in

Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

Ort: Emsdetten, Am Stadtpark, freistehendes Einfamilienhaus Zeit:

Samstag, 26.01.2019, 18.45 Uhr bis 23.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte

Täter hebelten eine Terrassentür auf und begaben sich in das Haus.

Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten. Offensichtlich wurde Schmuck

und eine Kreditkarte entwendet. Es wurden Spuren gesichert. Hinweise

an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

Ort: Ladbergen, Auf Stieneckers, freistehendes Einfamilienhaus

Zeit: Donnerstag, 24.01.2019, 16.50 Uhr bis 20.00 Uhr Sachverhalt:

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Wohnzimmer auf.

Offensichtlich wurden die Täter gestört, denn sie brachen ihr

Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise an die Polizei in Lengerich,

Telefon 05481/ 9337 - 4515.

Ort: Steinfurt, Pagenstecherweg, Reihenhaus Zeit: Samstag,

26.01.2019, 16.50 Uhr bis Sonntag, 27.01.2019, 14.30 Uhr Sachverhalt:

Unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und

gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alle Zimmer.

Offensichtlich wurde nichts entwendet. Hinweise an die Polizei in

Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Ort: Greven, Robert-Koch-Straße Doppelhaushälfte Zeit: Sonntag,

27.01.2019, 00.00 Uhr bis 00.45 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

überkletterten die Grundstückseinfriedung und gelangten so auf das

Grundstück. Sie begaben sich in die unverschlossene Garage und

versuchten zunächst die Verbindungstür zum Hauswirtschaftsraum

aufzutreten. Dieses gelang nicht. Danach begaben sie sich zur

Terrassentür und versuchten eine Scheibe mit einer Mistgabel zu

zerstören. Auch dieser Versuch misslang. Danach verließen die Täter

das Gelände. Es wurden Spuren gesichert. Hinweise an die Polizei in

Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

