Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bauerschaftsstraße (K 66) sind am Montagabend (28.01.) drei Personen leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Wettringen befuhr gegen 19 Uhr die Bauerschaftsstraße in Richtung Neuenkirchen. An der Anschussstelle Catenhorn wollte er nach links auf die B 70 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 42-Jährigen aus Neuenkirchen, der mit seinem PKW in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die beide PKW-Fahrer sowie ein 14-jähriger Beifahrer im Fahrzeug des Neuenkircheners wurden leicht verletzt. Sie sind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Die K 66 musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.