Ochtrup (ots) - Auf einem Firmengelände in der Schützenstraße hat ein Unbekannter am Wochenende versucht einen Kleintransporter zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter das Fahrzeug aufgebrochen, den Motor gestartet und ist damit wenige Meter auf dem Firmengelände gefahren. Dort hat er es aus noch unbekannten Gründen zurückgelassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit von Samstagabend, 18.00 Uhr, bis Montagmorgen (28.01.), 7.00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 02553/9356-4155.