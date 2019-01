Greven (ots) - In Greven haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (28.01.) den Sprinter eines Elektrounternehmens entwendet. Ein Angestellter hatte den Wagen am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in einer Sackgasse der Königsstraße abgestellt. Am Montagmorgen um 6.30 Uhr stellte er fest, dass der Sprinter weg war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen MS-RE 33. Zeugen, die Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.