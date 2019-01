Neuenkirchen (ots) - Nachdem unbekannte Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Industriestraße aufgehebelt hatten, gelangten sie so in die Räumlichkeiten. Die Wohnungsinhaberin hatte die Wohnung am Montag (28.01.), gegen 06.55 Uhr verlassen. Als sie gegen 19.00 Uhr zurückkam, stellte sie sofort fest, dass unbekannte Einbrecher sich in der Wohnung aufgehalten hatten. Alle Schränke waren geöffnet und durchsucht worden. Bis jetzt steht fest, dass die Täter drei Schmuckstücke mitgenommen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es wurden umfangreiche Spuren in der Wohnung gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.