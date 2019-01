Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Wohnung auf der Kupferstraße eingebrochen. Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Den Spuren zufolge kletterten die Einbrecher auf eine Garage und von dort auf den Balkon der Wohnung. Hier hebelten sie die Balkontür auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Wohnungsinhaberin hatte die Wohnung am Freitag (25.01), gegen 16.15 Uhr, verlassen und war am Montag, gegen 16.45 Uhr, zurückgekehrt. Als sie ihre Wohnung betrat, stellte sie sofort fest, dass sich dort jemand Fremdes aufgehalten hatte. Alle Schränke waren geöffnet und Schubladen aufgezogen worden. Die Täter entwendeten Schmuck und eine Fossil Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.