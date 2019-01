Recke (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Firma auf der Vogteistraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie zunächst auf ein Flachdach kletterten und von dort eine Tür aufbrachen. Über diese Tür gelangten die Einbrecher in die Büroräume. Hier durchsuchten sie verschiedene Behältnisse. Bis jetzt steht fest, dass die Täter zwei Computer und vier Monitore und eine Geldkassette mit elektronischen Bauteilen mitnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Zeit von Montag (28.01.), 19.00 Uhr bis Dienstag, 08.05 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.