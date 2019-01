Mettingen (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstagvormittag (29.01.), 11.00 Uhr, sind unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude an der Westerkappelner Straße eingedrungen und verschafften sich Zugang zu den Büroräumen und zur Werkstatt. Hier öffneten sie gewaltsam einen Metallschrank und einen darin befindlichen Möbeltresor. Aus dem Tresor wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die zur Tatzeit am Tatort verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.