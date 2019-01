Recke (ots) - In Recke sind unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (29.01.) in eine Werkstatt an der Halverder Straße eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten in der Zeit von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.00 Uhr, das Vorhängeschloss der Werkstatt und durchsuchten diese. Dabei brachen sie einen Schrank auf und entwendeten die dort befindlichen Werkzeuge. Zur Beute gehören unter anderem ein Akkuschrauber, eine Kleinflex und eine Bohrmaschine von Metabo sowie zwei Luftbläser der Marken Stihl und McCulloch. Die Polizei in Ibbenbüren sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Werkzeuge geben können, Telefon 05451/591-4315.