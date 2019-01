Nordwalde (ots) - Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios am Greßkamp ist ein grauer Volvo V70 angefahren und beschädigt worden. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Dienstag (29.01.), gegen 17.45 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 19.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der linken hinteren Tür eine deutlich sichtbare Beschädigung fest. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.